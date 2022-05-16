МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов считает, что восстановление торгово-экономических отношений России и Финляндии после санкций Евросоюза потребует долгого времени. В Финляндии назвали причину остановки подачи электричества из России

По словам дипломата, двусторонняя торговля практически обрушилась в результате варварских экономических антироссийских санкций, к которым Финляндия дисциплинированно присоединилась.

"Товарооборот резко упал, многие проекты инвестиционные заморожены, финский бизнес уже ушел или уходит с российского рынка, поэтому разрушать на сегодняшний момент уже практически нечего. Это очень жалко потому, что восстановление наших двусторонних торгово- экономических отношений потребует долгого времени и будет достаточно болезненным", — подчеркнул Кузнецов.