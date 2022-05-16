МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. России необходимо наращивать конкуренцию в сфере госзакупок, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. McDonald's объявил об уходе из России

"Нам нужно возвращаться к увеличению конкуренции в закупках, которая повлияет, бесспорно, на экономию, на эффективность закупок", — заявил Кудрин журналистам по итогам встречи с депутатами фракции "Новые люди". Он отметил, что сейчас закупки более чем на 75% осуществляются у единственного поставщика.

Власти РФ в текущем году снизили требования к процедурам заключения госконтрактов, чтобы подержать участников закупок и поставщиков в условиях санкций. В частности, были упрощены многие закупочные процедуры, расширены возможности заключения контракта с единственным поставщиком, а также возможности для изменения условий контрактов и случаи аннулирования штрафов для поставщиков.

Кудрин добавил также, что Счетная палата намерена продолжить взаимодействие с депутатами по вопросам уже спланированных проверок. Он пообещал провести несколько дискуссий в текущем году, которые помогут получить обратную связь на проведенные аудиторами проверки.

Глава Счетной палаты на текущей неделе проводит серию встреч с фракциями Госдумы по отчету о работе ведомства за 2021 год.