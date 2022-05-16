КИШИНЕВ, 16 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил на встрече министров иностранных дел государств ЕС, что страна полностью поддерживает введение шестого пакета санкций против РФ и надеется убедить Венгрию поддержать данную инициативу. Германия уверена в принятии шестого пакета санкций

По его словам, Румыния не может избежать обсуждения шестого пакета санкций, она "поддерживает пакет и решения, которые были предложены и обсуждены до сих пор".

"Мы надеемся, что будет достигнуто решение, которое объединит все государства-члены в поддержку принятия этого пакета", — сказал дипломат.

Он также отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, в том числе и с Венгрией.

"Я с нетерпением жду сегодняшних прений, где мы выслушаем аргументы наших коллег из Венгрии и посмотрим, какие решения мы можем найти, чтобы сделать возможным принятие шестого пакета санкций. Думаю, что он нужен нам сейчас", — добавил министр.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.