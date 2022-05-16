МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале выросла на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,266 миллиарда рублей, сообщает компания. Saudi Aramco достигла рекордной прибыли в первом квартале

Показатель EBITDA за отчетный период составил 10,882 миллиарда рублей, показав рост на 31%. Выручка увеличилась на 11,9% и составила 36,379 миллиарда рублей.