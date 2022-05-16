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Чистая прибыль ТГК-1 увеличилась в первом квартале
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Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале выросла на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,266 миллиарда рублей, сообщает компания. Показатель... ПРАЙМ, 16.05.2022
экономика, новости, тгк-1, ebitda, прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом квартале выросла на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,266 миллиарда рублей, сообщает компания.
Показатель EBITDA за отчетный период составил 10,882 миллиарда рублей, показав рост на 31%. Выручка увеличилась на 11,9% и составила 36,379 миллиарда рублей.