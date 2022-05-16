МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Прогноз Еврокомиссии по спаду российской экономики на 10,4% является реалистичным на фоне сохраняющих рисков и большой неопределенности, однако ситуация с безработицей будет не столь пессимистична, как ожидают в ЕК, полагает доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. Еврокомиссия прогнозирует падение ВВП России вместо роста в 2022 году

Еврокомиссия в весеннем докладе, опубликованном в понедельник, пересмотрела динамику ВВП России в 2022 году и теперь ожидает снижения на 10,4% вместо роста на 3,9%.

"С учетом того, что прогноз ВВП-2022 оказался одним из самых сложных, сопряженным со многими рисками и большой неопределенностью, представленная версия — одна из наиболее реалистичных из опубликованных ранее", — сказала Лебединская РИА Новости.

При этом она обратила внимание на то, что рост безработицы в России будет не таким сильным, как прогнозирует Еврокомиссия (5,9% против 4,8% в среднем за 2021 год). "Безработица, безусловно, вырастет, но не так критично. Крупные агрегаторы рабочих мест, приостановившие работу из-за санкций, в том или ином качестве возвращаются на рынок труда. Так, возобновляет работу переданный на баланс Москвы завод "Рено". Продолжают работу 18 из 30 иностранных компаний, получивших наибольшую выручку на российском рынке в 2020 году", — отметила эксперт.

Она также добавила, что данные за апрель показывают торможение инфляции в России (в месячном выражении она замедлилась в апреле до 1,56% с 7,61% в марте). "Даже с учетом изменений в запасах, предстоящих компенсирующих выплатах населению и прочих факторах, уровень инфляции, скорее всего, не выйдет за прогнозируемый предел (20,5% по прогнозу Еврокомиссии — ред.). Кроме того, против инфляции выступают стабилизация курса и коррекция импорта", — полагает Лебединская.

В конце апреля Банк России опубликовал обновленный среднесрочный прогноз, в соответствии с которым спад ВВП РФ в 2022 году составит 8-10%, снижение продолжится и в следующем году — может составить от 3% до нуля. Что касается инфляции, то ее регулятор ожидает в диапазоне 18-23% по итогам текущего года.