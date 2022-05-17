ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов, свидетельствуют данные минфина США.

Долгосрочные облигации, по данным на март, составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, как и месяцем ранее, краткосрочные — 2,001 миллиарда против 3,751 миллиарда в феврале, сообщает ведомство.

Минфин опубликовал данные за март, в середине апреля публиковалась февральская статистика.