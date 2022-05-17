Минфин США оценил вложения России в госдолг страны
Минфин США: вложения России в гособлигации США сократились до $2 млрд
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ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Вложения России в американские гособлигации в марте сократились почти вдвое, до 2 миллиардов долларов, свидетельствуют данные минфина США.
Долгосрочные облигации, по данным на март, составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, как и месяцем ранее, краткосрочные — 2,001 миллиарда против 3,751 миллиарда в феврале, сообщает ведомство.
Минфин опубликовал данные за март, в середине апреля публиковалась февральская статистика.