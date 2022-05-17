МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В современных условиях организовать реальную блокаду той или иной страны, тем более такой крупной как Россия, крайне сложно, заявил в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин. В МИД оценили попытки отстранить Россию от международного сотрудничества

"Есть такая страна Иран, которой значительно труднее, чем России, потому что она меньше. И она сидит под санкциями уже 40 с лишним лет, и тем не менее все у нее есть. В наше суровое время организовать реальную блокаду крайне сложно, поэтому я склонен считать, что очень многие проблемы будут решены", — отметил он.

Эксперт прокомментировал сделку по продаже активов французской автомобилестроительной корпорации Renault российской стороне. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский завод Renault возьмут на баланс города, и там возобновят производство автомобилей "Москвич". Акции "Renault Россия" будут переданы столице, а принадлежащие французской компании акции "АвтоВАЗа" – государству в лице ФГУП "НАМИ". У Renault будет полгода на то, чтобы выкупить обратно свою долю в "АвтоВАЗе".

"Поэтому я думаю, что будет следующая картина: будет некая договоренность с кем-то: вот вам АЗЛК и АвтоВАЗ – оба завода были у Renault – и давайте работать, но при таком условии: в течение 5-8 лет – полная локализация. Hyundai, кстати, так и работает", – сказал Хазин. СМИ: ООН ведет переговоры о смягчении санкций против удобрений из России

По его словам, на владельцев работавших в России иностранных компаний оказывается на Западе огромное давление, но они не хотят уходить окончательно.

"Бывшим владельцам, тому же самому Renault, руки выкручивают, но они совершенно не хотят все терять. Они заинтересованы в том, чтобы, возможно, как бы втихаря продолжать. Так, есть мнение, что McDonald’s договорился с держателями франшизы о том, что они выкупают то, что принадлежало компании и, сменив бренд, продолжают работать и там продолжаются какие-то отношения через третьи руки. Аналогичная ситуация может быть с Renault… Посмотрим – я подозреваю, что в каждом конкретном случае будет отдельная тема, как все это будет оформляться. Напомню, что когда все это (введение санкций) началось в конце февраля, я сказал о том, что говорить о санкциях будет иметь смысл в конце мая – начале июня ", – добавил Хазин.

Он прокомментировал итоги исследования холдинга "Ромир", согласно которому индекс экономической уверенности россиян вырос до максимального уровня за десять недель.

"Нас просто с крышей заливает западная пропаганда. Она идет по самым разным линиям – всюду, куда ни ткни… Вся западная пропаганда талдычила все эти месяцы, что Россия под тяжестью санкций должна рухнуть, а она взяла и не рухнула. И это, конечно, очень повысило общее настроение", – подчеркнул экономист.