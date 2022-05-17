Французский политик Буффето: Европа в отношении России ведет себя "непостижимо неуклюже"
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Политика Европы в отношении России в постсоветский период выглядит как "непостижимо неуклюжая", утверждает французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire.
По его словам, Европе следует вспомнить, что до 1917 года Российская империя была ее союзником. После распада СССР следовало заново интегрировать ее в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Но всё было сделано с точностью до наоборот — Евросоюз подчинился американской доктрине, согласно которой сближение Западной Европы с Россией недопустимо, поскольку повлечет уход США из региона.
Он напомнил слова американского политолога и государственного деятеля Збигнева Бжезинского, который утверждал, что улучшение мира и его стабильность зависят от сохранения гегемонии США и что глобализация "является естественной доктриной мировой гегемонии".
Политик полемизирует с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявившей, что Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" мировому порядку. По словам Буффето, она имела в виду именно западный, или американский миропорядок.
"Американцы всегда были противниками империй, отличных от их собственной", — отметил политик.
Буффето подчеркнул, что именно Вашингтон в последние годы дестабилизировал мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену. При этом политик Россию считает не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка. Он напоминает, что стереть ее с карты мира не удалось ни Карлу XII, ни Наполеону, ни Гитлеру — они "обломали там зубы и потеряли всё".
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