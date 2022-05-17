МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Политика Европы в отношении России в постсоветский период выглядит как "непостижимо неуклюжая", утверждает французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire. В Германии указали на поддержку России со стороны Латинской Америки

По его словам, Европе следует вспомнить, что до 1917 года Российская империя была ее союзником. После распада СССР следовало заново интегрировать ее в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Но всё было сделано с точностью до наоборот — Евросоюз подчинился американской доктрине, согласно которой сближение Западной Европы с Россией недопустимо, поскольку повлечет уход США из региона.

Он напомнил слова американского политолога и государственного деятеля Збигнева Бжезинского, который утверждал, что улучшение мира и его стабильность зависят от сохранения гегемонии США и что глобализация "является естественной доктриной мировой гегемонии".

Политик полемизирует с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявившей, что Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" мировому порядку. По словам Буффето, она имела в виду именно западный, или американский миропорядок.

"Американцы всегда были противниками империй, отличных от их собственной", — отметил политик.

Буффето подчеркнул, что именно Вашингтон в последние годы дестабилизировал мир своей политикой на Ближнем Востоке, за которую европейцы заплатили высокую цену. При этом политик Россию считает не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка. Он напоминает, что стереть ее с карты мира не удалось ни Карлу XII, ни Наполеону, ни Гитлеру — они "обломали там зубы и потеряли всё".