События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 мая
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-1,8%
|1,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (март)
|5,6%
|7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель)
|-46,9 тыс
|-56,9 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (март)
|10 тыс
|83 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (март)
|3,8%
|3,7% (факт)
|9:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2022)
|5%
|5%
|15:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|0,7%
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (март)
|7,44 млрд канад. долл
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|0,9%
|0,4%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (апрель)
|5,5%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март)
|1,5%
|1,9%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март)
|2,3%
|18:05
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|21:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,618 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для участия в ГОСА (10.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД)
|0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020
|0,190329044536 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836910518.html