МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе марафона "Знание", что Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, отстаивала свои интересы.

Он отметил, что сейчас "очень сложное, непростое, но очень ответственное время".

По его словам, "на протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования".

"Наша страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты, новые возможности. И мы отстаивали свои интересы", — сказал он.

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