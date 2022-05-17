МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2022 года вырос на 5,1% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Еврокомиссия прогнозирует падение ВВП России вместо роста в 2022 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателей на уровне первой оценки: рост на 5% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном.

Совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале, также по второй оценке, вырос на 5,2% в годовом выражении (как и по первой оценке). В квартальном выражении показатель увеличился на 0,4%. По первой оценке рост оценивался в 0,5%.

Таким образом, экономика Европы продолжила восстановительный рост. В четвертом квартале прошлого года ВВП ЕС увеличился на 4,9% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном, а 19 стран еврозоны — на 4,7% и 0,3% соответственно.

Суммарно в 2021 году ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%