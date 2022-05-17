МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном из Украины. Он отметил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. В Кремле оценили идею передать активы российских банков Украине

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

"Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас, собственно, чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации весьма и весьма высокая", — объяснил Песков журналистам.

Он подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече президента с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.

"Действительно, ситуация чревата, как вы понимаете, это все происходит не по нашей вине. Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены вот эти вот санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", — объяснил Песков.

Отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать смягчение каких-либо ограничений в обмен на пропуск судов, Песков отметил, что их вводил не Кремль.

"Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединёнными Штатами, европейскими странами и другими. Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед", — сказал Песков.