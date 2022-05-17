МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ЕС рассчитывает, что согласование нового пакета санкций против России произойдет в кратчайшие сроки, работа в этом направлении продолжается, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. В Кремле прокомментировали санкционную политику Запада

"Работа ЕС над пакетом санкций против России продолжается, надеемся прийти к решению как можно скорее", — сообщил он.

Мамер пояснил, что Еврокомиссия при подготовке пакета "как обычно скомбинировала необходимую техническую работу, консультации со странами, а также провела работу на местах".

"Еврокомиссия также провела консультации со странами-членами перед объявлением о предложении санкций", — добавил Мамер.

Накануне главы МИД ЕС не смогли согласовать введение шестого пакета санкций против России из-за несогласия Венгрии на нефтяное эмбарго.