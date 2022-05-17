МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ЕС рассчитывает, что согласование нового пакета санкций против России произойдет в кратчайшие сроки, работа в этом направлении продолжается, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Работа ЕС над пакетом санкций против России продолжается, надеемся прийти к решению как можно скорее", — сообщил он.
Мамер пояснил, что Еврокомиссия при подготовке пакета "как обычно скомбинировала необходимую техническую работу, консультации со странами, а также провела работу на местах".
"Еврокомиссия также провела консультации со странами-членами перед объявлением о предложении санкций", — добавил Мамер.
Накануне главы МИД ЕС не смогли согласовать введение шестого пакета санкций против России из-за несогласия Венгрии на нефтяное эмбарго.