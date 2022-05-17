МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, так и ожидали роста показателя на 0,9%.

Динамика марта при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 1,4%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в апреле вырос на 0,6% к предшествовавшему месяцу. Показатель марта также был пересмотрен: теперь рост оценивается в 2,1% вместо 1,1%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.