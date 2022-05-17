МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-апреле текущего года снизился на 2,1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года, сообщил во вторник Национальный статкомитет республики. ВВП еврозоны вырос в первом квартале

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь–апрель 2022 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 57,4 миллиарда белорусских рублей (22,87 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 97,9% к уровню января – апреля 2021 года", — говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается также, что "индекс-дефлятор ВВП в январе–апреле 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 114,3%".

В январе-марте ВВП Белоруссии снизился на 0,4%, а за два первых месяца года продемонстрировал рост на 1,2% к уровню января-февраля 2021 года.

Запад начал процесс расширения санкций против Минска за его поддержку военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил ранее, что западные санкции окажут влияние на выполнение прогноза роста ВВП страны, но не стал называть конкретных цифр, пояснив, что идет период адаптации экономики к санкциям.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утвердил прогноз развития экономики страны на 2022 год с ростом ВВП на 2,9%. ВВП Белоруссии в прошлом году вырос на 2,3% по сравнению с показателем 2020 года. В 2020 году ВВП страны снизился на 0,9%.