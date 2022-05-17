МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Первые потребительские товары, ввезенные по параллельному импорту, появятся в РФ через месяц, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Эксперт оценил предложение о списании взносов с предприятий России

"Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц", — сказал министр, отвечая на вопрос о сроках первых поставок потребительских товаров по параллельному импорту в РФ.

Кроме того, он отметил, что легализация параллельного импорта не приведет к развитию челночества и увеличению количества секонд-хендов в России.

"Нет, конечно, абсолютно нет. Во-первых, решение принималось временно, и принято всего до конца 2022 года. Второе — мы через два месяца посмотрим, как это на сегодняшний день сработает, и будем понимать результативность этого решения", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий. Как отмечал Мантуров, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.