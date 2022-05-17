МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая, что может приблизить Москву к дефолту, пишет агентство Блумберг с ссылкой на источники. Глава ФРС заявил о готовности повышать процентную ставку

"Администрация Байдена готова полностью заблокировать возможность России платить держателям американских облигаций после истечения срока на следующей неделе (25 мая — ред.), что может приблизить Москву к грани дефолта", — пишет агентство со ссылкой на источники.

Агентство добавляет, что, по словам источников, некоторые чиновники американского казначейства утверждали, что, если и дальше продолжать давать России возможность выплачивать госдолг, то это приведет к "опустошению казны" РФ и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть направлены на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Тем не менее, администрация США, согласно сообщению агентства, решила ограничить возможность выплаты госдолга со стороны РФ, выбрав вариант финансового давления.

Также Блумберг сообщает, что другой источник, знакомый с этим вопросом, сказал, что американское казначейство еще не приняло окончательного решения.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта, после заморозки части валютных резервов ЦБ РФ, выпустило отдельную лицензию, которая позволяла России до 25 мая платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. С тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.