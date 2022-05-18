МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. ЛДПР избрала нового главу своей фракции в Госдуме, сообщил РИА Новости в пресс-службе партии.

Согласно сообщению, им стал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Полномочия умершего лидера партии Владимира Жириновского были прекращены 17 мая. 