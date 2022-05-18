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2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220518/836920709.html

Партия ЛДПР избрала нового лидера фракции

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https://россиясегодня.рф

ЛДПР избрала нового главу своей фракции в Госдуме, сообщил РИА Новости в пресс-службе партии. Согласно сообщению, им стал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий... ПРАЙМ, 18.05.2022

экономика, новости, госдума

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60