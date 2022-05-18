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Партия ЛДПР избрала нового лидера фракции
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ЛДПР избрала нового главу своей фракции в Госдуме, сообщил РИА Новости в пресс-службе партии. Согласно сообщению, им стал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий... ПРАЙМ, 18.05.2022
экономика, новости, госдума
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. ЛДПР избрала нового главу своей фракции в Госдуме, сообщил РИА Новости в пресс-службе партии.
Согласно сообщению, им стал глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Полномочия умершего лидера партии Владимира Жириновского были прекращены 17 мая.