МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что приехал в Мелитополь, чтобы оказать максимальную помощь в интеграции Запорожской области с Россией. Хуснуллин: Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины

"Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции", — сказал Хуснуллин журналистам.

"Цель нашего приезда — это максимальное оказание помощи в восстановлении жизнедеятельности города, экономики города, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, была работа, была возможность спокойно жить и отдыхать", — добавил он.

Хуснуллин также заявил, что регион не останется "в тени", области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности.

Кроме того, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях.

Также вице-премьер отметил хороший потенциал Запорожской области в части производства стройматериалов, которых сейчас не хватает в России, регион может помочь в восстановлении всех освобожденных территорий Украины, а также ДНР и ЛНР.