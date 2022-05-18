Хуснуллин рассказал о действиях интеграции Запорожской области с Россией
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что приехал в Мелитополь, чтобы оказать максимальную помощь в интеграции Запорожской области с Россией.
"Я считаю, что перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье. Поэтому я сюда и приехал, чтобы оказать максимальную помощь для интеграции", — сказал Хуснуллин журналистам.
"Цель нашего приезда — это максимальное оказание помощи в восстановлении жизнедеятельности города, экономики города, чтобы люди как можно быстрее вернулись к нормальной жизни, была работа, была возможность спокойно жить и отдыхать", — добавил он.
Хуснуллин также заявил, что регион не останется "в тени", области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности.
Кроме того, жители Запорожской области уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в рублях.
Также вице-премьер отметил хороший потенциал Запорожской области в части производства стройматериалов, которых сейчас не хватает в России, регион может помочь в восстановлении всех освобожденных территорий Украины, а также ДНР и ЛНР.
https://1prime.ru/state_regulation/20220518/836926796.html