Небензя: генсек ООН предлагает ввести исключения на ограничения поставок удобрений из России
ООН, 18 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из России, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Он предлагает, чтобы ввели исключения из любых ограничений на экспорт наших удобрений, чтобы они поступали миру", — сказал Небензя.
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с первым зампредседателя правительства РФ Андреем Белоусовым экспорт российских калийных удобрений на мировой рынок, но речи об обмене на экспорт украинского зерна не идет, рассказал Небензя.
Он назвал вольной интерпретацией разговоры о якобы ведущихся переговорах по подобной сделке.
"Генсек обсуждал с первым заместителем председателя правительства РФ Белоусовым вопрос об экспорте калийных удобрений из России на мировой рынок. Но вопрос о торговле удобрениями за экспорт зерновых (с Украины — ред.) так не стоит", — сказал Небензя журналистам.
"Этот вопрос действительно поднимался Гутеррешем, но не в плане обмена одного на другое", — добавил он.
В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.
При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов.
https://1prime.ru/state_regulation/20220518/836927274.html