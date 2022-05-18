ООН, 18 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из России, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Хуснуллин: Россия будет восстанавливать освобожденные территории Украины

"Он предлагает, чтобы ввели исключения из любых ограничений на экспорт наших удобрений, чтобы они поступали миру", — сказал Небензя.

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсуждал с первым зампредседателя правительства РФ Андреем Белоусовым экспорт российских калийных удобрений на мировой рынок, но речи об обмене на экспорт украинского зерна не идет, рассказал Небензя.

Он назвал вольной интерпретацией разговоры о якобы ведущихся переговорах по подобной сделке.

"Генсек обсуждал с первым заместителем председателя правительства РФ Белоусовым вопрос об экспорте калийных удобрений из России на мировой рынок. Но вопрос о торговле удобрениями за экспорт зерновых (с Украины — ред.) так не стоит", — сказал Небензя журналистам.

"Этот вопрос действительно поднимался Гутеррешем, но не в плане обмена одного на другое", — добавил он.

В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.

При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов.