АНКАРА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия и Турция обсуждают инструменты для облечения расчетов в нацвалютах, нивелирования рисков их волатильности и обеспечения необходимых объемов ликвидности, сообщил журналистами вице-премьер РФ Александр Новак по итогам рабочего визита в Анкару. Россия и Турция планируют расширить прием карты "Мир" в турецких отелях

"Вопрос в том, чтобы создать механизмы расчетов, которые бы позволили нивелировать риски волатильности национальной валюты, в том числе лиры и рубля, и создать необходимые объемы ликвидности. Потому что сегодня диспаритет в торговле. Мы больше поставляем на экспорт, у нас положительное сальдо в торговом балансе, а у Турецкой Республики — отрицательный", — ответил Новак на вопрос о том, обсуждалось ли в ходе визита увеличение взаимных расчетов в рублях и лирах.

На сегодняшний день между Россией и Турцией уже идут расчеты в национальных валютах, их объем постоянно увеличивается, заметил вице-премьер.

"Но чтобы это было на системной основе, нужна соответствующая ликвидность национальных валют, в частности, лиры на Московской бирже. Для этого надо увеличивать объемы продаж на экспорт в национальных валютах, в рублях или лирах. Со своей стороны турецкие партнеры должны обеспечить в том числе увеличение импорта в РФ в своих валютах. Тогда будет спрос, баланс, и риски будут снижены", — добавил Новак.

По его словам, соответствующие инструменты прорабатывают центральные банки с обеих сторон. Эта работа будет продолжена, и в ближайшее время будет выработан соответствующий механизм.

При этом на вопрос о том, за счет каких товаров может быть увеличен импорт из Турции, Новак ответил: "У нас есть потребность в товарах промышленности. Минпромторг РФ передал целый перечень того, в чем мы заинтересованы, в поставках из Турции продукции в области автомобилестроения, судостроения, легкой промышленности. Плюс, как известно, у нас из Турции идут поставки сельскохозяйственной продукции, это все постепенно можно было бы переводить в расчеты в национальных валютах. Заинтересованность в увеличении перечня товаров есть, она обсуждалась с коллегами из органов власти и бизнеса".