МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Западные санкции сильно бьют по российской экономике, однако за последние восемь лет Москве удалось решить важнейшие проблемы экономической безопасности. Об этом рассказал РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.

"Антироссийские санкции сильно бьют по нашей экономике. Скрывать это, значит – пытаться спрятать голову в песок", — отметил эксперт.

По его словам, самый сильный удар пришелся на сферу высоких технологий, поскольку вводимые ограничения "отвлекли" Россию от современных исследований и разработок. Широв предложил решить эту проблему с помощью отечественной науки и импортозамещения, иначе РФ в среднесрочной перспективе столкнется с "большими проблемами".

Вместе с тем специалист подчеркнул, что если бы текущие события пришлись на 2014 год, последствия для России были бы гораздо серьезнее. "За восемь лет мы все-таки сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны", — сказал он и уточнил, что за это время страна обзавелась набором необходимых финансовых инструментов. Кроме того, России удалось снизить зависимость от импорта в критически важных областях, таких как фармацевтика, оборона и продовольствие.

"Да, у нас не растут апельсины, бананы и кокосы. Но какое-то время без них можно прожить, а кроме того, они растут в дружественных странах!", — отметил Широв.

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