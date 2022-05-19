МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Экономика России после кризиса станет технологически суверенна, заверил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".

Он подчеркнул, что страна будет более суверенна как с точки зрения экономики, так и в плане технологий. "Это не означает, что мы будем стараться сделать все сами. Как я сказал, экономика наша будет открытой — но все ключевые технологии, передовые технологии должны создаваться в России — в партнерстве с другими странами, но должны быть нам доступны", — подчеркнул он.

С этой целью понадобится совершенствовать инженерную школу и формировать новые возможности для финансирования, добавил помощник президента.