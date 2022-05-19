МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку. Россия не планирует прекращать экспорт продовольствия

Россия готова выполнять свои обязательства в полном объеме, отметил политик. Однако страна ждет содействия от торговых партнеров. "А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой — требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты", — написал Медведев в своем канале в Telegram. — "И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое".

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС

Медведев отметил, что Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов.

"У нас есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать", — прокомментировал зампред санкционную политику ЕС.

Политик подчеркнул, что странам-импортерам российской пшеницы и других продуктов питания придётся трудно без поставок России.

Медведев также добавил, что говорил в четверг с президентом Намибии Хаге Гейнгобом, и африканские партнеры выразили понимание ситуации.

САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Зампред Совбеза России заявил, что Запад, который говорил об "адских санкциях", дает задний ход, поскольку речь теперь идёт о таких важных вещах как еда и тепло в домах, и больше всего им мешает собственный космический кретинизм.

Речь идёт о поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома, о еде, чтобы накормить людей и о" миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно", — подчеркнул Медведев, — "пора слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл, это полезнее во всех отношениях".