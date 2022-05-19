МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. По мнению политолога Вальтера Ортиса, США ослабили санкционный режим в отношении нефтяных компаний в части работы с Венесуэлой из-за энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями. Цены на нефть растут на данных о снижении запасов в США

Эксперт заявил, что США нуждаются в импорте энергии, и выразил надежду на продолжение политики смягчения санкций.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что министерство финансов США выдало нефтяной компании Chevron генеральную лицензию на переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Данное послабление пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.