МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Объебиненные Арабские Эмираты и Россия обладают возможностями для укрепления торговых отношений и сотрудничества в различных сферах, заявил в четверг на встрече с главой российско-эмиратской межпарламентской группы сенатором Арсеном Каноковым председатель торгово-промышленной палаты Абу-Даби Абдалла аль-Мазруи. ОАЭ считает рискованной идею бойкотировать российскую нефть

Аль-Мазруи отметил расширение партнерства в сферах образования и развития устойчивой экономики, промышленной революции, искусственного интеллекта, инновации, других новых и перспективны отраслях.

Он отметил глубокие связи между двумя странами на всех уровнях, особенно на экономическом. Каноков, со своей стороны, выразил стремление России к укреплению отношений с ОАЭ.