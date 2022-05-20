МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 2,5% в годовом выражении после инфляции в 1,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Япония запрещает экспорт в Россию 3D-принтеров

Годовой показатель стал максимальным с октября 2014 года. Тогда инфляция составляла 2,9%.

При этом в месячном выражении цены за апрель увеличились на 0,4%, как и в марте.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 2,1%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.