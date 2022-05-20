МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработными в России сократилось за неделю с 9 по 16 мая на 11 тысяч человек, теперь оно составляет 679,1 тысячи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда. Бизнесмен рассказал, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов

Кроме того, уменьшилось количество сотрудников в простое — с 148,9 тысячи до 136,1 тысячи — и трудящихся в режиме неполной занятости — 131 тысячи до 122,5 тысячи человек, отметила она.

Голикова подчеркнула, что на портале "Работа России" уже доступно более двух миллионов предложений о работе. Вице премьер призвала продолжить тщательный анализ ситуации на рынке труда, чтобы своевременно принимать профилактические меры.