Счетная палата России оценит эффективность пенсионной системы страны
Кудрин: Счетная палата России оценит эффективность пенсионной системы в повышении уровня жизни
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседание комитета Госдумы в пятницу.
Он сообщил, что Счетная палата определила 23 приоритетные отраслевые темы, над которыми аудиторы будут работать в ближайшие три года.
Среди них в частности — пенсионная система. "Насколько она сбалансирована и достигает целей, с точки зрения роста жизненного уровня пенсионеров",- пояснил Кудрин.
В числе приоритетных направлений работы он назвал также оценку состояния земельно-имущественного комплекса России и темы, связанные с предотвращением вреда окружающей среде, коррупционными рисками, а также системой закупок.
По итогам этой работы Счетная палата будет вырабатывать рекомендации, которыми в будущем смогут воспользоваться депутаты для совершенствования законодательства.