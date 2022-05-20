МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Счетная палата РФ оценит, насколько эффективно российская пенсионная система достигает цели по повышению уровня жизни людей, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседание комитета Госдумы в пятницу. Россиянам рассказали, почему высокая пенсия - не всегда абсолютное благо

Он сообщил, что Счетная палата определила 23 приоритетные отраслевые темы, над которыми аудиторы будут работать в ближайшие три года.

Среди них в частности — пенсионная система. "Насколько она сбалансирована и достигает целей, с точки зрения роста жизненного уровня пенсионеров",- пояснил Кудрин.

В числе приоритетных направлений работы он назвал также оценку состояния земельно-имущественного комплекса России и темы, связанные с предотвращением вреда окружающей среде, коррупционными рисками, а также системой закупок.

По итогам этой работы Счетная палата будет вырабатывать рекомендации, которыми в будущем смогут воспользоваться депутаты для совершенствования законодательства.