МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. По сообщению МИД Канады, власти страны объявили в пятницу о введении дополнительных антироссийских санкций, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие. Канада запрещает использование в стране продукции китайских Huawei и ZTE

"Новые санкции, связанные с действиями России на Украине, вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей, а также "близких соратников" российских властей", — пояснили в министерстве МИД.

В санкционный список Оттавы попали глава РЖД Олег Белозеров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, супруга миллиардера Геннадия Тимченко Елена и ее дочь Ксения Франк с зятем Глебом Франком и Наталья Браунинг, бизнесмен Фархад Ахмеров, предприниматели Игорь Кесаев, Давид Давидович, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Александр Лебедев, а также невестка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предприниматель Юлия Матвиенко.

Канада также опубликовала широкий список "предметов роскоши" и компьютерных составляющих, которые запрещено экспортировать в Россию и импортировать из нее. В их числе алкогольные напитки, табак, косметика, меха, мониторы, принтеры, камеры и другая продукция.