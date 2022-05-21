МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило одобрило проект поправок в закон о валютном регулировании, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проект поправок направлен на совершенствование регулирования отношений, связанных с функционированием информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности и деятельностью Федерального казначейства в качестве агента валютного контроля.

"Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 1172899-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.