БАНГКОК, 21 мая — ПРАЙМ. Демарши подобные выходу делегаций США и еще четырех стран из зала заседаний бангкокской встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) во время выступления представителя России не способствуют достижению договоренностей, c помощью которых решаются экономические проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил в субботу журналистам в Бангкоке министр экономразвития РФ Максим Решетников. СМИ: жители Европы оказались в шоке от последствий антироссийских санкций

"За комментарием по поводу самого демарша, наверное, лучше обратиться к другим странам, к тем, которые вышли", — сказал глава Минэка России.

"Я бы хотел отметить, что таиландская сторона проделала гигантскую работу, готовясь к этому мероприятию, согласовывая и действительно пытаясь очень разные позиции примирить и выйти на позитив. Я понимаю, сколько за этим стоит усилий, поэтому мне кажется тут очень важно, чтобы все обсуждения шли не на словах, а на деле, c желанием попытаться добиться совместного результата и в конечном итоге выйти на конструктив. То, что происходят какие-то демарши с выходами и так далее — это все не способствует достижению общих договоренностей", — заявил Решетников.