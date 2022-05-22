МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Представитель российской делегации сообщил журналистам, что министры торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не смогли согласовать итоговое заявление форума. В Минэкономики оценили демарши на встречах АТЭС

По его словам, Таиланд, Россия и большинство делегаций стран-участниц до последнего пытались согласовать текст финального заявления. Он отметил, что было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. При этом США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС.

"Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято, вместе с тем отметим, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС", — сказал представитель делегации РФ.