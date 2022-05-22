МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Расширение Североатлантического альянса (НАТО) путем вхождения в состав организации Швеции и Финляндии "недальновидно и опасно". Это угрожает дестабилизацией обстановки в Европе, считает бывший внешнеполитический советник в Конгрессе США, руководитель вашингтонского Центра международной политики Дайана Олбаум. Эту точку зрения она описала в статье для газеты The Hill. В США предупредили о возросшем риске конфликта между державами

Сказать "да" Финляндии и Швеции будет гораздо труднее, чем отказать Украине, считает политолог.

Помимо этого, вступление этих двух государств северной Европы в блок может в конечном итоге привести к росту напряженности в регионе и стать угрозой его безопасности.

"Сенат США, который большинством в две трети голосов дает согласие на ратификацию протоколов, добавляющих новых членов в альянс, должен хорошенько подумать, прежде чем штамповать допуск новых кандидатов", — отмечает она.

Наивысшим приоритетом Соединенных Штатов должно быть быстрое завершение текущей ситуации, считает специалист.