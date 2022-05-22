ВАШИНГТОН, 22 мая — ПРАЙМ. Главный экономический советник Белого дома Брайан Диз в ходе в интервью телекомпании CNN отказался исключить вероятность рецессии в США. При этом он отметил, что ситуация в стране лучше, чем в остальном мире. В США предупредили о возросшем риске конфликта между державами

По его мнению, экономика США находится в состоянии "перехода от самого бурного восстановления в современной американской истории к тому, что может стать периодом более стабильного и устойчивого роста, который работает лучше для семей".

Ранее об отсутствии угрозы рецессии, под которой обычно понимается спад ВВП не менее двух кварталов подряд, говорили министр финансов США Джаннет Йеллен и глава ФРС США Джером Пауэлл.

"Риски есть всегда", — заявил Диз.

ВВП США в первом квартале 2022 года, согласно первой оценке, уменьшился на 1,4% в пересчете на год. Это первое снижение американской экономики со второго квартала 2020 года.

Он также выразил отсутствие сомнений в том, что страна столкнулась с серьезными глобальными вызовами.

"Среди них, прежде всего, инфляция… Но не подлежит сомнению и то, что США в лучшем положении, чем любая другая крупная страна мира, чтобы решить проблему инфляции, не отказавшись от всех тех экономических достижений, которые у нас есть", — сказал Диз.