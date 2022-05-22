МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия на фоне западных санкций определили ряд импортозамещающих инвестиционных проектов, приступают к формированию бизнес-планов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик. В Белоруссии оценили состояние промышленности после введения санкций

"Предварительно мы уже сформировали ряд инвестиционных проектов. Сейчас ведется работа (по определению того — ред.), какое нужно оборудование, сколько оно будет стоить, что это будет за оборудование и так далее. Уже ведется работа по формированию, по сути, бизнес-планов", — отметил замминистра в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Белоруссия и Россия создали рабочую группу по импортозамещению, в рамках которой действуют подгруппы по ключевым отраслям промышленности. "Ведется активная работа по определению тех позиций, которые являются критическим импортом для наших стран. Это то, что нам необходимо в ближайшее время рассмотреть и… определить, кто за что возьмется, кто что будет производить, чтобы обеспечивать потребности наших государств", — заявил Харитончик.

По словам политика, в настоящий момент осуществляется прямое взимодействие между странами, чтобы "заводы друг с другом уже более предметно смогли обсудить позиции, которые можно быстро заместить". "Наши поставщики автокомпонентов уже эту работу активно проводят. Есть определенные наработки, есть контракты на поставку деталей", — подчеркнул замминистра.

Перед странами также стоит задача организовать для нужд промышленности двух стран производство изделий, которые пока не выпускаются в Союзном государстве. "Требуется дополнительное согласование каких-то технических условий, изготовление опытного образца… Здесь потребуется больше времени: где-то около 6-7 месяцев по некоторым деталям. Третье направление (сотрудничества Минска и Москвы по теме импортозамещения — ред.) — более глобальное, где требуются более существенные, значительные инвестиции. Мы должны четко определить и понять, для какого завода мы должны развивать какие мощности, для какой продукции", — добавил Харитончик. Замминистра рассказал, что некоторые белорусские машиностроительные предприятия уже имеют предложения по реализации крупных импортозамещающих инвестиционных проектов, прорабатываются источники финансирования.