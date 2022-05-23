МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи, среди тем для обсуждений заявлены вопросы интеграции, импортозамещения, а также международной и региональной повестки дня. Россия и Белоруссия определили ряд импортозамещающих инвестпроектов

О полноформатной встрече лидеры договорились на полях саммита ОДКБ 16 мая в Москве. Тогда они провели краткую встречу, в ходе которой, по данным пресс-службы белорусского президента, обсудили в том числе совместную работу по импортозамещению.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе встречи в Сочи лидеры планируют обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня. Как сообщала пресс-служба главы белорусского государства, на встрече с Путиным он намерен продолжить и обсуждение вопросов импортозамещения.

КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

На пресс-конференции по итогам встречи с Лукашенко на космодроме "Восточный", которая состоялась 12 апреля, Путин заявил, что в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии "тотальную санкционную войну", важно углублять интеграцию в рамках Союзного государства и сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие двух стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики.

"Россия и Белоруссия тесно связаны между собой экономически, традиционно, как я уже говорил, многими узами, нитями, в том числе в рамках промышленной кооперации. И этот номер в отношении нас безусловно не пройдет", — подчеркнул тогда российский лидер.

Он также сообщал, что реализовано уже 30% союзных программ РФ и Белоруссии из намеченного до конца 2023 года. В частности, в банковском секторе определены подходы к формированию единой денежно-кредитной политики, валютного регулирования, интеграции национальных платежных систем, подписан договор о гармонизации таможенного законодательства, прорабатываются вопросы запуска межгосударственного центра по управлению финансовыми рисками, создается интегрированная система администрирования косвенных налогов.

Лукашенко в свою очередь заявлял, что страны Запада, проводя санкционную политику, подтолкнули Белоруссию и Россию к более интенсивному развитию. Он убежден, что промышленность двух стран имеет потенциал, чтобы производить практически любую продукцию, однако в отдельных отраслях требуется улучшить качество, чтобы оно было на мировом уровне, и на это понадобится время.

Лукашенко также подчеркивал, что Белоруссия и Россия развивают сотрудничество как два независимых государства, и говорил, что в вопросе союзной интеграции нужно продвигаться поэтапно. Он утверждал, что Минск и Москва вместе смогут дать достойный ответ современным вызовам, и отмечал, что Белоруссия будет Россию "всячески поддерживать". В недавнем интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Лукашенко назвал Путина своим "старшим братом" и заявил, что у российского президента ни с одним мировым лидером нет отношений "более дружественных", чем с ним.