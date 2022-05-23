МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада парализовали экономическую систему, это уже ударило по бедным странам и ухудшит глобальную экономическую ситуацию, в том числе может вызвать продовольственный кризис, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. СМИ сообщили о предложении "Роснефти" по объему продаж для "Газпрома"

"Сейчас мы только начали оценку всей ситуации (впоследствии введения санкций против РФ). Но уже можно отметить, что цены на все продукты выросли… Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения", — заявил глава МИД Мали.

"Сегодня мы не можем найти пшеницу на рынке, потому что Украина и Россия являются крупнейшими производителями пшеницы в мире. А в бедных странах как раз активно потребляют пшеницу. То есть бедные граждане, у которых не было достаточно денег, чтобы купить эти продукты, даже не могут их найти на рынке. Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию", — пояснил Диоп.

Он подчеркнул, что любые санкции не являются решением проблемы, а только усложняют ситуацию.

"Мы видим готовность России помочь Мали справиться с этой ситуацией и ценим эти усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам. Вне зависимости от воли Мали западные санкции в целом влияют на всех. Очевидно, что это повлияет на продовольственную ситуацию в мире", — добавил глава МИД Мали.

По его словам, от продовольственного кризиса, который угрожает в первую очередь населению беднейших стран мира, могут пострадать больше людей, чем от террористических актов.

"Наша страна уже столкнулась с проблемами в области безопасности: террористы убивают много людей. Но по статистике, которую нам предоставляют международные организации, проблемы в области продовольственной безопасности провоцируют гораздо больше жертв по сравнению с террористическими атаками. Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство", — заключил Диоп.

Он подчеркнул, что многие люди фактически будут "приговорены к смертной казни", потому что их лишают доступа к продуктам питания, и даже поток продовольственной и гуманитарной помощи не спасет ситуацию, потому что международные финансовые, экономические и торговые связи сильно нарушены.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил РИА Новости, что ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.