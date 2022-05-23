МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF), о запуске которой будет объявлено позднее в понедельник, принесет "конкретные выгоды" людям в регионе. Глава МИД Мали высказался по поводу антироссийских санкций

Трансляция встречи велась телеканалом NHK.

"Позже сегодня нами будет запущена Индо-Тихоокеанская экономическая структура, целью которой является усиление взаимодействия государств в регионе и принести конкретные выгоды людям в Индо-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул президент США.

США видят IPEF как новую экономическую договоренность XXI века, моделью для решения современных задач: от установления правил цифровой экономики до обеспечения устойчивых цепочек поставок.

Новую инициативу США называют попыткой заменить существующее Транстихоокеанское партнерство (ТТП), из которого Америка вышла при президенте Дональде Трампе. При новой администрации США Япония возобновила попытки вернуть Америку в ТТП, но в связи с созданием новой структуры уже объявила о своем намерении тесно сотрудничать "с США для создания экономического порядка, благоприятного для региона и включающего в себя Америку".