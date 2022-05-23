МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — День Виктории    
2:05 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (май) 86,7 83,5
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (май) 97,2 95,8
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (май) 91,8 91,4
19:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
19:15 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB КуйбышевАзот — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 12.05.2022) 6,85 (ао, ап) — див-д 2020 10 (9м2021) + 17,4 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Т Плюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 12.05.2022) 0,089962751072032 (9м2020) + 0,090206697777147 (фин) — див-д 2020 0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин — див-д 2021
  RUB Россети Волга — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.06.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 28.06.2022) 0 — див-д 2020 0,00032305 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Россети Сибирь — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.06.2022, в заочной форме)    
  RUB Татнефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021, отчет СД по итогам работы за 2021) 9,94 (9м2020) + 12,3 (фин) (ао, ап) — див-д 2020 9,98 (9м2020) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Россети Юг — СД (отчет об исполнении бизнес-планов группы за 2021, реализация программы инновационного развития)    