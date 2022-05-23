События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 мая
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 23 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — День Виктории
|2:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (май)
|86,7
|83,5
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (май)
|97,2
|95,8
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (май)
|91,8
|91,4
|19:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|19:15
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|КуйбышевАзот — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 12.05.2022)
|6,85 (ао, ап) — див-д 2020
|10 (9м2021) + 17,4 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Т Плюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 12.05.2022)
|0,089962751072032 (9м2020) + 0,090206697777147 (фин) — див-д 2020
|0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин — див-д 2021
|RUB
|Россети Волга — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.06.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 28.06.2022)
|0 — див-д 2020
|0,00032305 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Россети Сибирь — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.06.2022, в заочной форме)
|RUB
|Татнефть — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021, отчет СД по итогам работы за 2021)
|9,94 (9м2020) + 12,3 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
|9,98 (9м2020) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Россети Юг — СД (отчет об исполнении бизнес-планов группы за 2021, реализация программы инновационного развития)
https://1prime.ru/state_regulation/20220523/836957865.html