МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Перестройка экономики России в связи с новыми вызовами продлится 1,5-2 года, в этот период будет спад ВВП, а затем начнется рост, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. В Кремле оценили состояние экономики России в условиях санкций

Сейчас, по его словам, начинается долгосрочная структурная перестройка российской экономики. "Первые шаги, первые изменения потоков продукции, замена или начало выпуска того, что мы могли бы сами выпускать — это произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным", — сказал Кудрин по итогам встречи в Госдуме с фракцией "Единая Россия".

"Следуя прогнозам, которые даны специалистами у нас в Счетной палате, у нас этот год будет сложным с точки зрения падения ВВП. Возможно, и следующий год будет сложным, тоже может быть спад", — добавил он.

"Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года — это перестройка экономики с учетом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции", — сказал Кудрин.

Он добавил, что более глубокая перестройка займет длительное время, напомнив, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют 5-10 лет.

Глубина экономического спада в первые годы перестройки экономики, по его словам, будет зависеть от развития ситуации в глобальной экономике, в том числе в части логистических проблем, ограничений в передаче технологий, трудностей с обслуживанием расчетов. Глава Счетной палаты отметил, что в некоторых отраслях спад, по разным оценкам, уже составляет около 50%.