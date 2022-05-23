МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Каждый шаг дальнейшей интеграции, связанный со строительством Союзного государства, выверяется, с тем чтобы создавать основательную базу для экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лукашенко прокомментировал последствия санкций для Запада

"Я уже не говорю о процессах дальнейших, связанных со строительством Союзного государства… Каждый шаг выверяем, с тем чтобы он… укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития", — отметил глава государства.