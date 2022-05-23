МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках поддержки российских авиакомпаний на фоне сложной экономической ситуации одобрила две реструктуризации арендных платежей авиаперевозчику "Азимут" на сумму свыше 475 миллионов рублей. Об этом сообщили представители компании. Авиаперевозки в России в апреле упали на 30%

"Государственная транспортная лизинговая компания" как инструмент развития транспортной отрасли страны поддержала авиакомпании на фоне сложившейся непростой экономической и геополитической ситуации в стране и в мире. В частности, ГТЛК одобрила две реструктуризации арендных платежей авиакомпании "Азимут" на общую сумму более 475 миллионов рублей", — рассказали в компании. Российская авиаотрасль приняла на себя самый сильный удар в результате наложенных иностранными государствами санкций.

Флот авиакомпании "Азимут" был сформирован благодаря реализации программы некоммерческого лизинга самолетов SSJ100. Это позволило обеспечить доступные цены на билеты до курортов Краснодарского края и эффективно обслуживать региональные маршруты. Как отметили в ГТЛК, авиакомпания базируется в аэропорту Платов (Ростов-на Дону) и обратилась за реструктуризацией в связи с действующим ограничением на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России, введенным с 24 февраля 2022 года.

Уточняется, что ГТЛК также реструктурировала ранее накопленную задолженность по платежам авиакомпаниям "СиЛА" и "Аэросервис" – на сумму 328 миллионов рублей и 76 миллионов рублей, соответственно. Сейчас лизинговая компания находится в переговорах и с другими контрагентами, нуждающимися в урегулировании задолженности.