ГТЛК реструктурировала авиаперевозчику "Азимут" платежи почти на 0,5 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках поддержки российских авиакомпаний на фоне сложной экономической ситуации одобрила две реструктуризации арендных платежей авиаперевозчику "Азимут" на сумму свыше 475 миллионов рублей. Об этом сообщили представители компании.
"Государственная транспортная лизинговая компания" как инструмент развития транспортной отрасли страны поддержала авиакомпании на фоне сложившейся непростой экономической и геополитической ситуации в стране и в мире. В частности, ГТЛК одобрила две реструктуризации арендных платежей авиакомпании "Азимут" на общую сумму более 475 миллионов рублей", — рассказали в компании. Российская авиаотрасль приняла на себя самый сильный удар в результате наложенных иностранными государствами санкций.
Флот авиакомпании "Азимут" был сформирован благодаря реализации программы некоммерческого лизинга самолетов SSJ100. Это позволило обеспечить доступные цены на билеты до курортов Краснодарского края и эффективно обслуживать региональные маршруты. Как отметили в ГТЛК, авиакомпания базируется в аэропорту Платов (Ростов-на Дону) и обратилась за реструктуризацией в связи с действующим ограничением на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России, введенным с 24 февраля 2022 года.
Уточняется, что ГТЛК также реструктурировала ранее накопленную задолженность по платежам авиакомпаниям "СиЛА" и "Аэросервис" – на сумму 328 миллионов рублей и 76 миллионов рублей, соответственно. Сейчас лизинговая компания находится в переговорах и с другими контрагентами, нуждающимися в урегулировании задолженности.
https://1prime.ru/state_regulation/20220523/836962060.html