МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:05 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
2:30 USD США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 50,5  
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 55,7 55,1
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 58,9 58,6
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 54,6 54
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 57,6 57,2
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 55,5 54,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 55,8 55,3
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 57,7 57,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 58,2  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 55,8  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 58,9  
13:00 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса    
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 2,5%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) -0,4% 0,9%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 59,2 57,9
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 56  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 55,6 55,4
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель) -8,6%  
17:00 USD США — Продажи нового жилья (апрель) 763 тыс 750 тыс
19:20 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
20:15 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
21:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МГТС — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД) 0 — див-д 2020  