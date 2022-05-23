С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — ПРАЙМ. Общий объем экономики мирового футбола составляет больше 200 миллиардов долларов, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) начал работу в воскресенье в швейцарском Давосе, из-за пандемии коронавируса ежегодная встреча ВЭФ не проводилась в офлайн-формате с января 2020 года.

"Экономика — важная часть футбола, а футбол — важная часть мировой экономики. Многие не знают, но общий объем футбольной экономики составляет больше 200 миллиардов долларов. Это как бюджет среднего государства. 70% футбольной экономики приходится на Европу. Вообразите потенциал футбольной экономики остального мира", — сказал Инфантино на Всемирном экономическом форуме.