МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщила в понедельник пресс-служба минтранса республики. В Кремле заявили о создании базы для интеграции России и Белоруссии

"Прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. По его данным, в частности, в области грузовой авиации идет изучение возможности эксплуатации российского самолета Ил 96-400Т.

Что касается авиаремонтных предприятий Белоруссии, то, согласно сообщению, прорабатывается вопрос "освоения на территории Беларуси импортозамещающего производства комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100, МС-21 и их технического обслуживания".