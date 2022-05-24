АНКАРА, 24 мая — ПРАЙМ. Moody's ожидает механическое снижение инфляции в Турции в силу эффекта базы, заявила в интервью "Анадолу" старший вице-президент агентства Катрин Мюльброннер. Эксперт назвал новую выгоду для Турции от санкций против России

Центральный банк Турции в понедельник повысил прогноз по инфляции на конец 2022 года с 46,44% до 57,92%. По итогам апреля годовая инфляция в стране, согласно данным Института статистики, ускорилась до 69,97% с 61,14% месяцем ранее.

"К концу года в Moody's ожидают механическое снижение инфляции в Турции в силу эффекта базы", — отметила Мюльброннер.

Она напомнила, что в декабре 2021 года инфляция в стране достигла серьезных показателей. "Если в декабре (этого года) не произойдет аналогичного прошлогоднего роста, инфляция значительно снизится. К концу года, в декабре, мы можем столкнуться с ситуацией, когда инфляция снизится с 70 до 55%",- считает представитель агентства.

В прошлом году после нескольких снижений учетной ставки падение курса лиры резко ускорилось, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Годовая инфляция на фоне колебаний национальной валюты ускорилась тогда до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.

В этом году Центробанк Турции держит ставку неизменной — 14%, а лира постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры. Глава регулятора вскоре после мартовского сохранения ставки на уровне 14% заявил, что инфляция в Турции снизится к концу 2022 года, а к однозначным цифрам (то есть менее 10%) приблизится в 2023 году.