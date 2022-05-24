2022-05-24T11:06:04+03:00
2022-05-24T11:06:04+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220524/836967991.html
Индекс деловой активности в еврозоне в мае снизился хуже прогноза
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае упал до 54,9 пункта с 55,8 пункта в апреле,... ПРАЙМ, 24.05.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае упал до 54,9 пункта с 55,8 пункта в апреле, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 55,3 пункта.