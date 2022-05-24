МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае упал до 54,9 пункта с 55,8 пункта в апреле, говорится в сообщении S&P Global.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 55,3 пункта.