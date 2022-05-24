ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — ПРАЙМ. Жителей Финляндии ждет рост цен на продукты питания на 10% в этом году, средний счет домохозяйства на продукты может увеличиться на 500 евро за год, что подстегнет спрос на более дешевые продукты, говорится в опубликованном во вторник прогнозе Института природных ресурсов Финляндии Luke при министерстве сельского хозяйства. Двойная выгода. Предназначенный Финляндии российский газ достанется Китаю

"Согласно прогнозам, в 2022 году цены на продукты питания вырастут на 10%. Расходы на продукты питания составляют 12,5% от общего потребления и в этом году будут расти, поскольку рост цен на продукты питания опережает общую инфляцию. Рост цен может способствовать увеличению спроса на более дешевую продукцию", — сообщает институт.

На перспективы рынков зерновых влияет как резкий рост цен на производственные ресурсы, так и изменения в ценовых соотношениях между культурами зерновых. "Запасы почти всех зерновых находятся на самом низком уровне за долгое время после неурожая в 2021 году. Поэтому урожай 2022 года будет иметь большое значение не только для обеспечения Финляндии продовольствием, но и для умеренного повышения цен на продукты питания", — говорится в сообщении.

Производство и потребление говядины и свинины в Финляндии снижается, а потребление птицы растет. "В этом году потребление мяса птицы превысит потребление свинины. Ожидается, что общий объем производства и потребления мяса останется на уровне прошлого года. Производство находится в глубоком кризисе увеличения затрат на сырье", — сообщает институт.

По данным статистического ведомства Финляндии, за первые четыре месяца года инфляция составила 5,7%. При этом свежие фрукты и ягоды подорожали на 3,27%, кофе — на 44%, чай – на 5,13%, свежая рыба – на 38%, говядина – на 9,05%, свинина – на 8,71%, мясо птицы – на 2,76%, свежее (пастеризованное) молоко – на 2,23%, яйца – на 7,44%, шоколад – на 2,69%, кондитерские изделия – на 2,8%, сахар – на 4,88%. А вот соки и мороженое подешевели на 0,38%.