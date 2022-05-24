МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ спокойно относится к уходу из России иностранных компаний, работающих в продовольственном секторе, важно, что предприятия продолжают работать, заявил на конференции "Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы развития в 2022 году" замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Эксперт назвал новую выгоду для Турции от санкций против России

"Меняются конечные держатели активов – это говорит только о том, что кто-то другой будет получать прибыль. Мы к этому относимся спокойно", — сказал Разин, отвечая на вопрос про ситуацию после ухода финской Valio. Компания в конце апреля продала свой российский бизнес, включая бренд "Виола", группе "Велком".

Замминистра отметил, что смена собственника не влияет на качество и количество продукции. "Продукция как была на полках магазинов, она так и присутствует, качество как было обеспечено, так и обеспечивается. Люди, которые трудились на этих предприятиях, как работали, так и работают", — сказал Разин.

Структура собственности меняется, продолжил он, но при этом в агробизнес приходят новые инвесторы, а в новые проекты вкладываются люди "с финансовыми ресурсами и новым взглядом на отрасль".

Минсельхоз, по словам Разина, внимательно следит за всеми новостями такого рода. "Ключевым является то, что все предприятия отрасли работают, продолжают работать и даже те заявления в прессе, о которых мы говорим, всегда красной нитью идет и подчеркивается, что вопрос сохранения производства является необсуждаемым и безусловным", — сказал он.